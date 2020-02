Regresó a la Tierra la mujer con la misión más larga en el espacio

La astronauta estadounidense Christina Koch, que dirigió la primera caminata espacial femenina en 2019, aterrizó en Kazajistán este jueves, 6 de febrero de 2020, después de una estadía récord en la Estación Espacial Internacional.

Termina así una misión de 328 días. La NASA dijo que la larga misión de Koch proporcionará a los investigadores datos muy necesarios sobre cómo la ingravidez de la gravedad y la radiación espacial afecta al cuerpo femenino en los vuelos espaciales de larga duración.

NEW RECORD! 328 days is the new record for the longest single spaceflight ever by a female astronaut, set today by @Astro_Christina as she completed her long-duration mission with a landing in Kazakhstan. Christina shares some of her most cherished memories aboard the station. pic.twitter.com/CClACI9JTQ