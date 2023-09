Róver de la NASA encuentra dos rocas peculiares en Marte

Perseverance, el explorador de la Nasa en el planeta Marte, encontró dos rocas con formas que llamaron la atención de quienes monitoreaban los movimientos del róver.

La imagen fue captada a finales de agosto y se volvió foco de comentarios por las formas de las piedras halladas, pues la una tiene forma perfecta de una pinza de cangrejo, mientras que la otra parece una aleta de tiburón.

Otros usuarios de redes señalaron que una de las piedras más bien tenía forma de una cabeza de tortuga y especularon con la poca probabilidad de que sean fósiles de seres que habitaron Marte hace millones de años.

Según el portal de noticias RT, “A pesar de que se cree que Marte tuvo ríos y estanques hace miles de millones de años, no hay evidencia de crustáceos y mucho menos de escualos. Claramente, lo avistado por el Perseverance es otra muestra de pareidolia, un fenómeno psicológico que consiste en relacionar ciertos estímulos aleatorios con la forma de objetos familiares”.

