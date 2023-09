NASA: No se puede garantizar algún origen extraterrestre, pero la amenaza es evidente

La NASA expuso, este jueves 14 de septiembre de 2023, el informe que encargó a una comisión independiente de expertos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP) que se han presentado en los últimos meses.

Se trató de un estudio para determinar si dichas señales y objetos voladores no identificados podrían considerarse de origen extraterrestre. El estudio tardó 15 meses y tuvo un presupuesto de USD 100.000. Con ello se pretendía asegurar la existencia y contacto con seres de otros planetas.

Sin embargo, la principal conclusión es que no existe el 100 % de seguridad para determinar que dichos eventos sean de origen extraterrestre. De hecho, dos ya fueron descartados al afirmar que se trataba de dos aviones.

Aunque, también se hace una descarga: los instrumentos gestionados por la agencia espacial, satélites y telescopios no están ideados para la identificación y resolución de estos fenómenos.

El conclusión, el informe de la comisión se volvió una hoja de ruta, cuyo primer paso es afinar los instrumentos para futuras investigaciones. Así, se creará el departamento externo de investigaciones.

La NASA explicó que "el equipo de estudio independiente utilizó datos no clasificados de entidades gubernamentales civiles, datos comerciales y datos de otras fuentes para fundamentar sus hallazgos y recomendaciones en el informe. Actualmente existe un número limitado de observaciones de alta calidad de UAP, lo que hace imposible sacar conclusiones científicas firmes sobre su naturaleza".

Además, que las nuevas investigaciones serán únicamente desde el plano científico, dejando de lado el sensacionalismo que generan estos fenómenos.

¿Qué es un UAP?

El UAP es el término que se usa para referirse a fenómenos anómalos no identificados. Es decir, cualquier evento que no pueda definirse en ese momento, ya sea objeto u aparición, tanto en el aire, en el espacio y en el mar.

