Explorador de la NASA captó en video a un 'diablo' marciano'

El explorador Perseverance de la NASA logró capturar, en video, un remolino de polvo en la superficie de Marte, fenómeno apodado como ‘diablo’, que se movió cerca del cráter Jezero.

La NASA reveló el clip, grabado a finales de agosto, con mejoras de resolución y acelerado 20 veces. Según RT, el clip fue grabado en blanco y negro para reducir la cantidad de datos enviados por el explorador.

Según la agencia espacial, el ‘diablo’ es el fenómeno encargado de mover y redistribuir el polvo alrededor del planeta rojo. El que se ve en el clip se movió a 19 kilómetros por hora y los expertos calcularon que su ancho llegó a los 60 metros.

"No vemos la cima del remolino de polvo, pero la sombra que arroja nos da una buena indicación de su altura", comentó Mark Lemmon, miembro del equipo científico del Perseverance. "La mayoría son columnas verticales. Si este remolino de polvo estuviera configurado de esa manera, su sombra indicaría que tiene aproximadamente 2 kilómetros de altura".

