Registraron en video el nacimiento de una cría de ballena gris

En las aguas de California, un grupo de turistas fue testigo del nacimiento de una ballena gris, quien llegó a este mundo justo en frente del yate en el que los paseantes disfrutaban.

Los turistas vieron a una ballena hembra e 15 metros de largo y segundos después vieron que una cría salía de su cuerpo y entre las aguas teñidas de sangre. El pequeño animal nadó alrededor de su madre y ante la sorpresa de los turistas.

Happy 1 Week Birthday little calf! ? We hope you're happy & healthy! This baby gray #whale has likely grown a lot in the last week, gaining over 50 lbs a day. The calf feeds on milk from mom that contains over 50% fat.



Según RT, “Gary Brighouse, capitán del barco operado por la compañía turística Capt. Dave's Dolphin & Whale Watching Safari (DWWS), comentó que es tan inusual ver a una ballena de esta especie dar a luz en la zona que era la primera vez que fueron testigos de ello”.

Lo raro es que las ballenas grises suelen dar a luz en las lagunas cálidas de Baja California, México, lugares que ofrecen seguridad ante depredadores como orcas y que, además, cuentan con una temperatura idónea para las crías, pero esta vez el alumbramiento se dio fuera de dicha región.

Celebrating a new year & a new #babywhale! We watched this gray #whale give birth, then the newborn calf learned how to swim & bonded w/ mom. She brought her calf to our boats as if to say hello!



“Las crías de ballena gris recién nacidas miden unos 4,5 metros de largo y su peso aumenta más de 22 kilogramos diarios. Básicamente se alimenta de leche materna. Las madres de esta especie pueden perder el 30 % de su peso corporal amamantando a una cría con leche, que contiene más del 50 % de grasa”, señala RT.

Estos videos podrían ser la única evidencia gráfica del nacimiento de una ballena gris, pues al ser zonas protegidas en las que suelen dar a luz, es prácticamente imposible el acceso par que se grabe la llegada al mundo de uno de estos animales.