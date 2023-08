Huracán Hillary provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en California

EL huracán Hillary causó destrozos en California, Estados Unidos, en donde provocó inundaciones, y deslizamientos de tierra, según las imágenes recolectadas en redes sociales y las autoridades locales.

Tras el paso del huracán, las autoridades declararon el estado de emergencia y régimen de excepción. Además, decidieron movilizar a los servicios de rescate para enfrentar los embates de la tormenta.

"California tiene miles de personas sobre el terreno trabajando mano a mano con el personal federal y local para apoyar a las comunidades en la trayectoria del huracán Hilary con recursos, equipos y experiencia. Estamos movilizando a todo el Gobierno mientras nos preparamos y respondemos a esta tormenta sin precedentes", declaró el gobernador de California, Gavin Newsom.

En redes sociales se compartieron imágenes de los estragos causados por Hillary que podría provocar, además inundaciones catastróficas y potencialmente mortales, así como también tornados, según detallaron las autoridades.

En su paso por México, Hillary dejó un muerto y se espera que provoque precipitaciones de entre 12 y 25 centímetros cúbicos, lo que equivale al promedio anual de California.

