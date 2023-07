Una avioneta cayó en el aeropuerto de Long Islad, Estados Unidos

Una avioneta se estrelló en el techo de un hangar en el aeropuerto de la localidad de Long Beach, California, Estados Unidos, según reportan medios locales.

El piloto sobrevivió al impacto y fue llevado hasta un hospital para que reciba atención por las heridas menores sufridas por el accidente.

Las autoridades de Long Beach indicaron que cerca de 170 litros de combustible se derramaron en el interior del edificio, pero que afortunadamente no se incendió y el percance tampoco causo inconvenientes en las operaciones de la terminal aérea.

Los resultados de los percances se compartieron en redes sociales en donde se puede ver la destrucción que la caída de la avioneta causó.

