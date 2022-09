Reaparece Eugenio Debez y habla de su accidente y recuperación

El actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, compartió un video en sus redes sociales en el que contó pormenores del accidente que vivió y el proceso de rehabilitación en el que se encuentra actualmente.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el comediante, detalló cómo ocurrió su accidente, “mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, narró.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, sostuvo Derbez.

Tras mostrar una radiografía donde se alcanza a ver la magnitud, el actor mexicano contó: “Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas”.

Finalmente indicó que, “por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido. Casi no he agarrado el celular, pero he checado los mensajes. Gracias a todos. No les puedo contestar a todos, pero sí los leo”.

Tras agradecer los mensajes de apoyo recibido se despidió de la única forma que Eugenio Derbez lo sabe hacer, con humor y junto a su esposa Alessandra Rosado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenio Derbez (@ederbez)

También te puede interesar: