Usuarios de redes sociales piden a Disney y Warner que se disculpen públicamente con Johnny Depp

Las reacciones de los usuarios de las redes sociales fueron de inmediato. Estas apuntaron contra las compañías cinematográficas Disney y Warner, que dejaron a Johnny Depp sin papeles estelares por el juicio que llevaba en su contra su expareja Amber Heart.

La actriz aseguró haber sido víctima de maltrato y abusos de parte de Depp, algo que también fue publicado por medios internacionales en voz de Heart. Además, en el primer juicio, la resolución fue en contra del actor, lo que motivó a estas empresas a dejarlo a sin sus roles en películas como Piratas del Caribe y Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore.

Tanto Disney como Warner consideraron que Depp era culpable de esas acusaciones y por ello tomaron esas medidas, lo que indignó al actor, quien siempre defendió su inocencia. Pero, este miércoles 1 de junio del 2022 se dio sentencia al juicio que inició Depp contra Heart por dañar su honra, con resultado favorable para él. Se demostró su inocencia y por ello, sus seguidores en el mundo exigieron a las industrias cinematográficas sus disculpas públicas, a través de rede sociales.

Depp, también molesto para esas decisiones, en su momento incluso aseguró que nunca más volvería a interpretar el papel del icónico Jack Sparrow, aunque Disney se lo pidiera. Sin embargo, el futuro aún es incierto sobre este tema.

@Disney please apologies to Mr Deep. Stop this madness ideology in films

@Disney apologize to Johnny Deep RIGHT NOW

Johnny Deep is innocent.

Do you have anything to say @wbpictures and @Disney?#JohnnyDeppIsInnocent #AmberHeardIsALiar #AmberTurd pic.twitter.com/xL5edAzrx8