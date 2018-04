Raúl Castro pasará de presidente a garante de su sucesor en Cuba

Cuba se prepara para el histórico relevo de Raúl Castro, quien dejará en una semana la presidencia pero mantendrá el control sobre el gobernante Partido Comunista, para guiar a su sucesor y ayudarlo a convivir con los círculos de poder en la isla.

Tras el triunfo de la revolución de 1959, Fidel Castro fue designado primer ministro, mientras que la presidencia la asumió Manuel Urrutia y luego Osvaldo Dorticós hasta 1976. Ese año, luego de una reforma constitucional, Fidel fue elegido presidente por la Asamblea Nacional. En 2006, enfermo, entregó la batuta a su hermano menor.

Fidel Castro murió a fines de 2016 y ahora Raúl, de 86 años, cederá su asiento a un representante de la nueva generación. El sucesor será nombrado el 19 de abril, también por la Asamblea Nacional, ratificada en marzo por la ciudadanía.

Por primera vez en décadas el presidente cubano no llevará el apellido Castro, no formará parte de la generación "histórica" de la revolución de 1959 y no vestirá uniforme militar. Y será la primera vez que la jefatura del gobernante y único Partido Comunista de Cuba (PCC) y el liderazgo del país sean ejercidos por personas distintas.

En opinión de los expertos, se espera que el nuevo mandatario lleve a cabo reformas urgentes, especialmente en el campo económico, para profundizar la tímida apertura dirigida por Raúl Castro en los últimos años. (I)