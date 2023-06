¿Qué secretos esconde la canción ‘Tuya’ de Rosalía?

La cantante española Rosalía publicó el video oficial de su canción ‘Tuya’, la cual ha levantado un gran interés en sus fans. La canción mantiene su típica fusión de sonidos que incluye el reggaetón con las cuerdas de koto y el instrumento nacional de Japón.

El video fue rodado íntegramente en el país nipón y fue producido por Chris Jedy y Gaby Music y dirigido por Stillz.

La letra es una carta de amor a Japón, al cual la cantante española siente admiración y respeto. “Explorar forma parte de lo que soy como artista musical, y en el caso de 'Tuya' coexisten al mismo nivel inspiraciones como el reggaetón, los instrumentos japoneses, el flamenco y el techno gabber”, dijo Rosalía sobre su single más reciente.

Además, la canción relata la pasión entre dos personas del mismo sexo.

Esta es la letra de la canción ‘Tuya’:

Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso

Bebé, tú ten cuida'o, no sé si tú estás listo

Es que tengo el talento de hacer que lo que me imagine se dé, yeah

Ya de diez soy un cien, lo haré demasia'o bien pa' que no se olvide

Solo esta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche ere' mía, mía

Tú me quiere' ver desnu'a, Juda'

Yo a ti debajo 'e mi ombligo, yeah

Solo еsta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche еre' mía, mía

Sin remedio ni cura, Juda'

Somos dos loquito', yeah

Yo sé que te gusto más que un primer día de verano (De verano)

Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano (That's right)

Se va calentando mi piel, eso va a tu favor

Un trozo del cielo, ese es mi sabor Solo esta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche ere' mía, mía

Sin remedio ni cura, Juda'

Somos dos loquito', yeah El sexo conmigo es de altura

Del Renacimiento soy una escultura

Tú a mí me encanta', tú ere' una hermosura

Soy tu diablilla en tus noches de diablura

Soy suavecita como cachemir

Toca esta guitarra, ven, asienta el traste

Intervención divina, soy tu porvenir (Tú el mío)

Un hijo 'e puta con suerte porque me encontraste

Pégate a mí para que te dé buena suerte

Abrázame y no me sueltes

Pégate a mí, que te doy suerte

Soy tu número 7 Solo esta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche ere' mía, mía

Tú me quiere' ver desnu'a, uda'

Yo a ti debajo 'e mi ombligo, yeah

Solo esta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche ere' mía, mía

Sin remedio ni cura, cura'

Somos dos loquito', yeah

Solo esta noche soy tuya, tuya

Solo esta noche ere' mía, mía

Sin remedio ni cura, Juda'

Somos dos loquito', yeah