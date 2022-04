Putin advierte que las negociaciones con Ucrania se estancaron

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido este martes que las negociaciones con Ucrania están estancadas debido a que las autoridades ucranianas han incumplido lo pactado en Estambul a finales de marzo.

"Las negociaciones con Ucrania se han complicado en primer lugar porque Kiev se ha echado atrás de los acuerdos alcanzados a finales de marzo", cuando Rusia decidió reducir su actividad militar en dirección a Kiev y Chernígov, ha afirmado Putin durante un encuentro con su aliado y presidente de bielorrusia, Alexander Lukashenko.

El propio Putin ha reconocido que no tiene todos los detalles todavía porque le informaron el lunes del cambio en la postura de los negociadores ucranianos, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.

En cualquier caso, Putin ha asegurado que "el inicio del diálogo directo con Ucrania ha sido posible en gran parte gracias a los esfuerzos personales del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko".

Нічого не боятися.

Захищати своє.

Об’єднувати навколо себе весь світ.

Це про нас.

Бути сміливим – бути Україною.

To fear nothing.

To protect what’s yours.

To unite the whole world around you.

This is about us.

To be brave is to be Ukraine.#BRAVEUKRAINE pic.twitter.com/jbwzAFDZFQ