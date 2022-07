Puente se derrumbó en la localidad de Quanzhou

¿Estaba caliente el puente? Es la pregunta que se hacen los habitantes de Quanzhou al oeste de país, cuando una estructura de puente colapsó de un momento a otro.

Las imágenes de hicieron virales en China y aunque no hubo víctimas pues no estaba transitado en esos momentos, no dejó de sorprender a propios y extraños.

El puente de Fujian rompió el arco por inflación térmica el pasado 23 de julio en Quanzhou, Fujian, el puente llamado Dongmei, ubicado en la aldea de aldea de Renke, de la ciudad de Hongmei, repentinamente estalló y arqueó.

Las altas temperaturas provocaron que se agrietara hasta el punto del colapso, las imágenes fueron captadas el pasado 23 de julio.

Según la Administración Meteorológica de China, las temperaturas que han superaron los 40 grados centígrados han afectado a casi 70 ciudades en ese país asiático lo que ha provocado que las autoridades estén en alerta.

El responsable de la ciudad dijo que la superficie del puente estaba afectada por las altas temperaturas, y que la fisura telescópica se infló caliente y se arcó. El 25 de octubre del año anterior, el personal de la Oficina Municipal de Transporte dijo que los organismos profesionales realizarían pruebas.

China ha soportado extremas temperaturas como muchas zonas del hemisferio norte superiores a 40 grados lo que podría ser un factor no determinante, aunque las autoridades aún no se pronuncian es prematuro emitir una informe determinante de la influencia atmosférica en el raro suceso.