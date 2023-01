Profesor golpeó a su alumno en una secundaria de Texas, Estados Unidos

La semana pasada, un profesor de Texas, atacó a golpes a uno de los estudiantes de la secundaria de Humble, según los medios internacionales.

Si bien el percance tuvo lugar el miércoles pasado, apenas el 15 de enero se hicieron públicas las imágenes de lo sucedido entre el profesor y el joven de 16 años.

Elvert Bolden, padre del adolescente, dijo que luego del incidente, el joven estaba “magullado, cojeaba y tuvo que ser llevado a urgencias”. El hombre dijo que le preocupaba la estabilidad mental de su hijo y calificó a lo sucedido como #muy perturbador”.

TX: An English teacher @/HumbleISD high school went into a neighboring class & told a 16 year old boy he was too loud. The student saying "You told me to be quiet. I'm not saying nothing else" & that’s when allegedly the teacher snatched the chair from under him, & assaulted him. pic.twitter.com/OdmTQg6Taa