Primer ministro de Japón llega a Ucrania para reunirse con Volodímir Zelensky

De forma sorpresiva Fumio Kishida, primer ministro japonés, llegó este martes, 21 de marzo de 2023, a Ucrania para reunirse con el presidente Volodímir Zelensky. Así lo confirmó el medio estatal japonés NHK.

El funcionario “transmitirá directamente al presidente Zelensky el respeto por el coraje y la perseverancia del pueblo ucraniano que, bajo su liderazgo, se ha levantado para defender su patria. Así como la solidaridad y el firme apoyo a Ucrania de parte de Japón y el G7”, señala un comunicado.

El mandatario japonés se encontraba de visita oficial en India y se esperaba que regrese a su país natal este martes. Sin embargo, retrasó su viaje para ir a Ucrania, pues era la única nación del G7 que no lo había hecho.

“Esta visita histórica es un gesto de solidaridad y de fuerte cooperación entre Ucrania y Japón. Estamos agradecidos ¿ por su sólido respaldo y su contribución a nuestra futura victoria”, expresó la primera viceministra de Relaciones Exteriores ucraniana, Emine Dzheppar.

La visita de Kishida se da en medio de la llegada del presidente chino Xi Jinping a Rusia para presentar su plan de paz de Pekín.

