Presidente de Perú apremia al Congreso a adelantar la votación de la moción de censura

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha vuelto a pedir al Congreso del país que adelante la fecha definida para la votación de la moción de censura en su contra por su presunta vínculo en dos casos de corrupción, ya que asegura que "no está en juego la continuidad del presidente, sino la estabilidad del país".



La votación de la nueva solicitud de vacancia contra el líder está prevista para el próximo lunes 9 de noviembre, aunque Vizcarra ha apremiado a que se celebre este viernes 6 de noviembre, después de mostrarse confiado en que los partidos "verdaderamente democráticos" respaldarán su petición.



Vizcarra ha pedido a los congresistas actuar con la "máxima responsabilidad", ya que "Perú no se merece estar en zozobra permanente" y "la incertidumbre no puede paralizar al país", que ha calificado a esta nueva moción de censura como "difícil situación", aunque se ha mostrado dispuesto a acudir al Congreso para demostrar su inocencia respecto a las acusaciones de corrupción.



El primer ministro peruano, Walter Martos, también ha secundado el oficio que Vizcarra ha mandado al presidente del Congreso, Manuel Merino, en el que solicita el adelanto de la fecha de la votación oficialmente.



"Creo que esta es una circunstancia en la que debemos actuar con la máxima responsabilidad. Aquí no está en juego el futuro de una persona, de un partido político, de un gobierno. Aquí lo que está en juego es el futuro del país. Aquí está en juego la vida, la salud de los peruanos, la economía, los ingresos de la familia, la estabilidad, la gobernabilidad", ha matizado el mandatario, según el documento al que ha tenido acceso "El Comercio".



Previamente, Vizcarra se había mostrado en desacuerdo con esta nueva solicitud de vacancia, aunque aseguró que la "aceptaba" porque "es un demócrata".



Vizcarra está siendo investigado en el caso "Club de la construcción" por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de contratos públicos cuando ejercía como gobernador de Moquegua (2011-2014).



Tres aspirantes a colaboradores eficaces del equipo especial Lava Jato han asegurado que Vizcarra habría recibido 1,3 millones de soles (unos 310.000 euros) a cambio de una serie de contratos públicos para la construcción del Hospital Regional de Moquegua y para un proyecto de irrigación en Lomas de Ilo.



Este 2 de noviembre, el Congreso de Perú admitió una nueva solicitud de vacancia contra el mandatario por estos dos casos de sobornos, cuando hace menos de dos meses superó una moción de censura por su presunta implicación en el caso "Richard Swing", con el que el cantante Ricardo Cisneros se habría beneficiado de una serie de contrataciones públicas gracias a la supuesta relación de amistad que mantendría con el presidente. (I)