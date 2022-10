Presentador ruso fue suspendido por sus comentarios sobre niños ucranianos

Anton Krasovsky, presentador de televisión ruso, fue suspendido de la cadena informativa RT luego de decir, en una transmisión en vivo, que los “niños ucranianos debían haber sido quemados o ahogados”, comentario que causó la indignación masiva y alboroto en redes sociales.

Krasovsky hizo una entrevista al escritor ruso Serguéi Lukiánenko, quien relató que los niños ucranianos de los años 80 del siglo pasado se quejaban del dominio ruso y deseaban que Ucrania fuera libre. Según el portal de noticias ABC, “En ese momento, el presentador Anton Krasovsky vertió las opiniones por las que ha sido despedido y que han sido calificadas de «salvajes y asquerosas» por parte de la directora de RT, Margarita Simonián”.

“Tenían que haber sido ahogados. Es nuestro método. Si dicen que los rusos son invasores, los lanzas inmediatamente a un río con fuerte corriente”, comenzó a decir Krasovsky. “De hecho, tienen esas casas de mierda por allí, terribles, en los Montes Cárpatos, así que empujemos a esos niños a estas casas y a quemarlos”, añadió el presentador.

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v