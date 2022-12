¿Por qué los gatos adoran los árboles de Navidad?

Para nadie es un secreto que los gatos son animales curiosos que se distraen fácilmente con objetos brillantes y coloridos que estimulan sus instintos depredadores. Estos felinos son los protagonistas en la época navideña, debido a que el árbol de navidad se convierte en su parque de atracciones.

“Cuando los gatos están en territorio familiar, a menudo quieren investigar algo nuevo. El árbol huele a exterior, por lo que hay mucho que investigar”, explicó Mike Delgado, becario postdoctoral de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California. Por esta razón, para muchos resulta un peligro este adorno dentro de la casa.

Los bombillos y las luces son los objetos que captan la atención de los gatos. Sin embargo estos pueden resultar dañinos, por un lado los bombillos al caer se rompen y pueden lastimar a los animales. Mientras que en las luces una pequeña mordedura puede generar una descarga eléctrica e incluso un incendio. Estos animales suelen disfrutar de masticar la cobertura de los cables, algo que les pone en grave peligro.

Para evitar que tu árbol se caiga con uno de estos felinos, es conveniente asegurarlo con un alambre a la pared desde la base y la punta. De esta forma, si el gato se trepa no podrá derribarlo. Por otro lado, es recomendable cubrir los cables de luces con tubos de plástico o cartón y poner las tomas eléctricas en lugares a los que no puedan acceder. Esto evitará a que el gato no se lastime con los vidrios si los muerde, evitará quemarse, electrocutarse o provocar un cortocircuito.