Piden voluntarios para calmar el estrés de perros y gatos por el estruendo del 4 de julio

Un refugio de gatos y perros en Englewood (Florida) busca voluntarios para la noche del 4 de julio, el día de la Independencia de EE.UU., con el fin de calmar el estrés que sufren los animales por el estruendo de los fuegos artificiales y cohetes con los que tradicionalmente se celebra la fecha.



Los escogidos para la tarea de acompañar a los animales del refugio de la organización Humane Society recibirán como retribución hamburguesas y perros calientes hechos en la barbacoa y bebidas, según reza un anuncio en Facebook.



El mismo refugio invitó a la comunidad a acoger por esa noche a uno de sus perros y gatos con el mismo fin.



"Todos disfrutamos los festejos del Día de la Independencia, pero a menudo nuestras mascotas no", dice Humane Society en el mensaje.



Entre las muchas recomendaciones que hacen diversas organizaciones a los estadounidenses para evitar accidentes y calamidades la noche del 4 de julio está la de tener atadas y, a ser posible, a cubierto a las mascotas para que no huyan y se pierdan por miedo al ruido de los fuego artificiales y cohetes.



El Cuerpo de Bomberos del condado de Miami-Dade recordó hoy el peligro que entraña un manejo inadecuado de fuegos artificiales, que "pueden causar incendios graves y lesiones por quemadura", y advirtió de la importancia de usar correctamente la parrilla para asados.



Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, en inglés), cada 4 de julio "los fuegos artificiales causan unos 19.500 incendios en EE.UU. y 105 millones de dólares en daños directos a la propiedad".



Un informe de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de EE.UU. señala que las salas de emergencia de los hospitales estadounidenses trataron en 2021 a unas 11.500 personas por heridas relacionadas con fuegos artificiales, de las que 1.500 fueron atendidas por lesiones asociadas al uso de petardos y otras 1.100 por bengalas.



Las lesiones más comunes se producen en manos, dedos, brazos y piernas.



Según publican medios como CNN, los riesgos de los materiales pirotécnicos están haciendo que cada vez más se sustituyan por espectáculos con drones.



Una de las razones es que los fuegos artificiales y cohetes liberan contaminantes a la atmósfera que empobrecen la calidad del aire y afectan así a personas con problemas respiratorios, señala el diario The Miami Herald.



El diario cita un estudio de 2015 que descubrió que el 4 de julio por la noche hay un 42 % más de contaminantes en la atmósfera de las ciudades de EE.UU. que en un día normal.



"Quizás lo más importante es que los drones que cada vez más ciudades de EE.UU. usan en las celebraciones del 4 de julio no dejan un manto de humo en un momento en que la calidad del aires en EE.UU, es la peor en décadas", dice NPR, la radio y televisión pública de EE.UU, en un artículo sobre el tema publicado hoy.



El norte de EE.UU. lleva tiempo afectado por el humo producido por los grandes incendios forestales registrados en Canadá. EFE