Piñera visita Argentina tras polémica designación de su hermano como embajador

El presidente chileno Sebastián Piñera realizará el miércoles su primera gira oficial de su nuevo mandato a Argentina, antecedido por la polémica designación de su hermano como embajador en ese país, cargo que de momento quedó congelado.

Piñera había designado el pasado jueves a su hermano Pablo como embajador en Argentina, país que entregó de "forma inmediata" el 'agreement' para el cargo "en un gesto que da cuenta de la estrecha vinculación y aprecio entre los mandatarios de ambos países", de acuerdo a un comunicado del gobierno chileno.

Pero en la víspera del viaje, la designación de Pablo Piñera quedó congelada. Antes de su implementación oficial, para la cual debía presentar sus cartas credenciales ante el canciller y el presidente trasandino, Piñera consideró "prudente" esperar el pronunciamiento de la Contraloría de la República frente a un requerimiento presentado por parlamentarios opositores.

"Por respeto a la institucionalidad vigente, me parece prudente esperar el pronunciamiento de la Contraloría frente al requerimiento antes mencionado, antes de proseguir con la implementación de este nombramiento", señala un comunicado de prensa del mandatario chileno.

Parlamentarios opositores chilenos presentaron este martes un requerimiento ante la Contraloría para declarar "ilegal" la designación del hermano del presidente como embajador, alegando que ésta "coloca a nuestro país en un bochorno internacional", dijo a periodistas el diputado del partido socialista Leonardo Soto.

"Nuestro país participa de todos los foros internacionales donde se lucha contra la corrupción en el mundo y una de las luchas frontales que se da tiene que ver con el nepotismo, que es un germen de corrupción", agregó el parlamentario.

Pero según Piñera, "aquí no existe ningún acto de nepotismo ni mucho menos de descuido del interés público, pues su nombramiento no obedece a su calidad de hermano ni a ningún interés particular, si no sólo a un legítimo interés público".

Macri había valorado también esta designación, calificándola como "otro gesto de afecto más" de Piñera hacia Argentina, declaró en una entrevista al diario El Mercurio de Santiago.

Pablo Piñera es ingeniero comercial y máster en Economía. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública, como subsecretario de Hacienda y obras públicas, consejero del Banco Central y director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile.

Con un intercambio comercial que en 2017 alcanzó los 3.893 millones de dólares, un 21% superior al del año previo, pero un déficit en la balanza comercial que para Chile totalizó 1.653 millones de dólares, uno de los objetivos centrales de esta visita es hacer crecer las inversiones.

Para ello, Piñera viajará acompañado de una veintena de empresarios locales, encabezados por el presidente de la compañía minorista Cencosud, Horst Paulmann, además de ejecutivos de empresas con presencia en ese país como Falabella o Parque Arauco, de la minera SQM y la eléctrica Colbún, entre otros. (I)