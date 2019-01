Un paquete bomba estalla ante conocida pizzería de Nápoles

El titular de esta cadena de pizzerías, Gino Sorbillo, denunció el hecho en las redes sociales con una foto frente al local destrozado con un cartel en el que se leía: "Cerrado por bomba"

Una bomba contro la mia pizzeria adesso! 5 anni fa mi hanno incendiato la pizzeria e adesso arriva anche una bomba. Sono stato nell’Arma dei Carabinieri ed ho scelto di fare il Pizzaiolo nella mia Napoli che amo e amerò per sempre. — Sorbillo Pizza Bio (@ginosorbillo) 16 de enero de 2019





"Han puesto una bomba en mi pizzería en la sede histórica del centro de Nápoles en Vía dei Tribunali. Después del incendio de hace 6 años ahora llegan las bombas", denunció Sorbillo.



El conocido pizzero y empresario agregó: "Pido perdón a toda la Nápoles buena, a la Italia buena y a todas esas personas que viven honestamente. Estos eventos tan fuertes hacen que se desmoralice la sociedad".



Este excarabinero que apostó todo por ser pizzero se convirtió en uno de los máximos ejemplos de lucha contra el control de la Cámorra en Nápoles y ya pagó con un incendio de esta misma sede en 2012.



"Lo importante es volver abrir lo antes posible. Pero lo que me preocupa es que sea una señal para todo el barrio (...). En la guerra entre bandas que quieren afirmar su dominio en las varias zonas de Nápoles pasan estas cosas", declaró Sorbillo a la radio CRC.



Tras el atentado a la pizzería llegaron mensajes de solidaridad de las instituciones y contra el posible gesto de intimidación de la Camorra.



"Gusanos acostumbrados a arrastrarse intentan intimidar a Gino Sorbillo con una bomba en la histórica pizzería de Vía dei Tribunali. Hoy iré a Nápoles para ser testimonio del Estado que combate a la Camorra. Porque a Nápoles le da asco la mafia y no baja la cabeza", escribió en Twitter el presidente de la comisión parlamentaria antimafia, Nicola Morra.



El presidente de la Cámara de los diputados, Roberto Fico, aseguró en Twitter que "las instituciones están de la parte de quien no se deja intimidar por los ataques viles de la Camorra". (I)