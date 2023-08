El FBI advierte sobre lugares donde no cargar el celular

Con el paso del tiempo el celular se han convertido no solo en un dispositivo para llamadas y mensajes, sino también en una herramienta de trabajo y el lugar en el que almacenamos información importante. Un aparato necesario en nuestro día a día.

Fotografías, videos, música y sobre todo contraseñas de redes sociales, cuentas bancarias, instituciones a las que pertenecemos son, en parte, lo que almacenamos en nuestros dispositivos móviles. Esto los ha convertido en el blanco de la delincuencia que han ideado distintas formas para acceder a ella.

Para acceder a nuestra información, los delincuentes necesitaban robar nuestro dispositivo celular y así ingresar en ellos para extraer todo lo que puedan. No obstante, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología ya no es necesario que tengan el dispositivo y se pueden valer de los lugares en que los cargamos para tener acceso a nuestra información.

Así es, ahora es existen lugares es los que es peligroso que ponga a cargar su dispositivo. Porque aunque no parezca un riesgo, los lugares en los que conecta su celular podrían ser hackeados. Al respecto, la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de los Estados Unidos (FBI), publicó un listado de lugares en los que se pone en riesgo su seguridad cibernética.

Estos son: las estaciones de carga gratuitas en aeropuertos, hoteles o centros comerciales.

En una publicación explican que en esto lugares los delincuentes habrían “descubierto formas de usar puertos USB públicos para introducir malware y software de monitoreo en los dispositivos”, utilizados para hackear su información personal.

Por tal motivo, la recomendación es evitar conectarlo en esos puertos y llevar siempre su propio cargador y cable USB, así como usar un toma corriente directamente y no los puertos USB.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T