Rescatan a los primeros 4 niños de cueva de Tailandia

La operación de evacuación de 12 niños y su entrenador de fútbol, atrapados en una cueva inundada de Tailandia desde hace 15 días comenzó el domingo 8 de julio con el rescate de 4 de ellos, mientras que los otros seguirán en un gota a gota angustiante para las familias.

Cuatro de ellos salieron de la gruta y otros 2 arribaron a la llamada "caverna 3", donde los equipos de socorro instalaron un campamento provisional y en el que se encuentran fuera de peligro.

La evacuación se realizó por helicópteros y ambulancias. Las autoridades tailandesas señalaron que los menores rescatados han sido ingresados en el hospital de Chiang Rai.

Narongsak Ossottanakorn, portavoz oficial de los efectivos de rescate, no quiso precisar el estado de salud de los rescatados ni sus nombres o edad.

VIDEO: Two of the thirteen children trapped in the #ThamLuang cave complex are evacuated by air ambulance to the Chiang Rai Hospital in Thailand #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/oxqolzsKf8

VIDEO: Two ambulances leave the rescue camp where four of the thirteen people trapped in the #ThamLuang cave complex in Thailand have been rescued #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/0t2iKlXQsw