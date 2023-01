La Nasa revela cuál es el lugar más frío de la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, mejor conocida como NASA, reveló que la temperatura más baja que se ha registrado en la Tierra corresponde a la meseta oriental de la Antártida, en donde hubo un récord de -92 grados Celsius (-133,6° Fahrenheit) en 2013.

La institución estadounidense preguntó en las redes sociales cuál era el sitio más frío del planeta y si las personas estarían dispuestas a viajar allá ese lugar.

A pesar de que tuvo varias respuestas, la NASA informó que el sitio más frío del mundo en la Antártida registró la temperatura más baja el 31 de julio de 2013. "No encontrará a nadie allí, pero el lugar más frío que hemos encontrado en la Tierra (con la ayuda de los satélites de la Nasa) es una cresta alta en la meseta antártica oriental", apuntó la Nasa.



La Nasa detalló que el frío extremo en esta región, que se encuentra deshabitada, se puede presentar durante las noches de invierno. El sitio es de complicado acceso y recién en los últimos años se lo ha podido cartografiar.



La entidad aclaró que no es una zona habitable y que el cuerpo humano no podría soportar una temperatura tan baja. El récord del lugar más frío del mundo que permanece habitado es el pequeño pueblo de Oymyakon, en Siberia Oriental, Rusia. En ese lugar, el clima varía entre los -58 y -64 en invierno.