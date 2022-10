Nasa confirmó que logró desviar la trayectoria de un asteroide

La Agencia Espacial Estadounidense (NASA), a modo de prueba y para una futura defensa terrestre, confirmó que logró desviar la trayectoria de un asteroide en el

espacio mediante el impacto de una nave espacial. Así lo dieron a conocer este martes 11 de octubre de 2022 en rueda de prensa.

El pasado 26 de septiembre, la nave DART impactó al asteroide Dimorphos, de 160 kilómetros de diámetro y a 11 millones de km del Planeta, el cual gira alrededor de otro

cuerpo espacial llamado Didymos. Tras esto, se logró desplazar y reducir su órbita en 32 minutos; el asteroide no representaba ningún peligro para la Tierra.

Por primera vez en la historia de la humanidad, se consiguió cambiar la trayectoria de un cuerpo en el espacio, un hecho que quizá solo se llegaba a pensar en películas de

ciencia ficción como Armageddon.

This just in: The #DARTmission impact is confirmed to have changed the orbit of moonlet Dimorphos around its asteroid Didymos. For the first time ever, humans changed the motion of a celestial object. More details: https://t.co/aQj8N7fnuV pic.twitter.com/NLR6AqEcaO

Bill Nelson, jefe de la agencia espacial, mencionó que se están preparando para cualquier eventualidad que el universo tenga en un futuro. “Este es un momento decisivo para la defensa planetaria y para toda la humanidad. En la NASA hemos demostrado que nos tomamos en serio nuestro papel como defensoras del planeta”, dijo Nelson.

Todavía se sigue recopilando información sobre este hecho, para evaluar si la nave podría ser usada en el futuro, en caso que un asteroide venga en dirección a la Tierra.

La construcción de DART costó más de USD 330 millones y tiene el tamaño de una máquina expendedora. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, felicitó a la NASA por este hecho trascendental. Ponderó también la tecnología de esta misión, que algún día puede ser utilizada para proteger a la Tierra.

Congratulations to the team at @NASA for successfully altering the orbit of an asteroid. The #DARTMission marks the first-time humans have changed the motion of a celestial body in space, demonstrating technology that could one day be used to protect Earth. https://t.co/2X7Wcw3xYd