Murió Randy Meisner, cofundador del grupo 'The Eagles'

Randy Meisner, cofundador del grupo de rock ‘The Eagles’, murió a los 77 años de edad en Los Ángeles, Estados Unidos, según un comunicado emitido por la propia banda.

"A The Eagles le entristece informar que el miembro fundador, bajista y vocalista Randy Meisner falleció anoche [26 de julio] en Los Ángeles a los 77 años, debido a complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica", dice el comunicado.

Sad day for rock? Another legend Randy Meisner from the Eagles heading to the pearly gates RIP ??#twitter pic.twitter.com/kzfV3kcS4b