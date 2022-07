Murió Ivana, la exesposa de Donald Trump

La exesposa de Donald Trump, Ivana, murió este 14 de julio de 2022, según confirmaron sus familiares en plataformas de redes sociales, así como el mismo Expresidente de Estados Unidos en Truth Social.

Uno de los hijos de Ivana, Eric, hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que detalló que su madre “era una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa. Ivana Trump fue una sobreviviente. Huyó del comunismo y abrazó este país”.

“Enseñó a sus hijos sobre determinación y tenacidad, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos la extrañarán mucho”, agregó Eric Trump en la publicación que contempla una fotografía en la que aparece toda su familia.

Según el portal de noticias CNN en español, “En su libro, “Trump: The Art of the Deal”, Donald Trump se refirió a Ivana Trump como una “gran gerente” y la describió como “exigente y muy competitiva”. También la puso a cargo de administrar Trump's Castle en Atlantic City, en lugar de contratar a un gerente general externo”.

“Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York. Era una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!”, dijo Trump en Truth Social.

Luego del divorcio con Donald, Ivana tuvo un estilo de vida libre y recorrió varias partes del mundo. Su partida enluta a toda la familia del expresidente de Estados Unidos.