El rol de las mujeres en el ejército ucraniano

Desde el inicio de las operaciones militares rusas contra Ucrania, del pasado 24 de febrero, las escenas de la resistencia se han convertido en portadas y titulares de la prensa internacional. Unas imágenes que circulan en estas semanas son las de mujeres ucranianas que participan en la guerra.

Por ejemplo, un video difundido por TikTok muestra a una mujer enfrentándose a soldados rusas dándoles semillas de girasol con el objetivo de que estas florecieran "cuando mueras aquí".

Big respect to this Ukrainian woman who told a Russian soldier: 'Put sunflower seeds in your pocket so they grow when you die.'



