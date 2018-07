Mujer confirma incidente en el que acusa a Trudeau de manosearla hace 18 años

Una mujer que hace 18 años acusó de forma anónima a Justin Trudeau de tocarla de forma inapropiada reveló este viernes 6 de julio su identidad, confirmó el incidente y dijo que no tiene intención de hablar más de ello.

Rose Knight emitió hoy un comunicado en el que confirmó que ella es la periodista que en el año 2000 denunció, en una editorial publicada en un periódico local, las supuestas acciones inapropiadas del ahora primer ministro canadiense.

"Emito esta declaración a mi pesar, en respuesta a la creciente presión de los medios de comunicación para confirmar que soy la periodista que era el sujeto del editorial 'Open Eyes', publicado en (el periódico) 'Creston Valley Advance' en agosto de 2000", dijo Knight.

"El incidente -añadió- al que se refiere el editorial sí ocurrió, tal y como se narra. Trudeau se disculpó al día siguiente. No hice seguimiento entonces y no lo haré ahora. No he tenido más contacto con Trudeau, antes o después de convertirse en primer ministro".

Hoy, por segundo día consecutivo, Trudeau fue preguntado por los periodistas sobre el incidente que ocurrió cuando tenía 28 años y trabajaba como maestro. El primer ministro canadiense reiteró "estar seguro" de que no actuó "de forma inapropiada".

Trudeau añadió que ofreció sus disculpas a Knight: "obviamente me di cuenta que ella lo había experimentado de forma distinta a como actué o lo experimenté".

El incidente y el artículo narrando lo acontecido habían pasado desapercibidos durante 18 años hasta que hace unos días alguien lo publicó en la red social Twitter.

El suceso se produjo durante un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a una organización dedicada a la prevención de muertes causadas por avalanchas en las montañas canadienses.

El hermano menor del actual jefe del Gobierno, Michel Trudeau, falleció en 1998 en una avalancha cuando esquiaba en las montañas del oeste de Canadá.

Trudeau, que era una personalidad pública por ser el hijo del ex primer ministro Pierre Trudeau, fue entrevistado por Knight. Según el relato del editorial, Trudeau tocó de forma inapropiada a Knight y la "manoseó" durante la entrevista y al día siguiente se disculpó por sus acciones. (I)