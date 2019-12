Policía confirma dos muertos y tres heridos en Puente de Londres

La comisaria jefa de la policía de la capital británica, Cressida Dick, confirmó que el atentado terrorista con cuchillo perpetrado en la zona del puente de Londres este viernes 29 de noviembre de 2019 ha dejado dos víctimas mortales y otros tres heridos, que están ingresados en hospitales.

El presunto terrorista falleció abatido a tiros por agentes de las fuerzas de seguridad cinco minutos después de que se diera la alerta por el incidente, a las 13:58 locales, indicó la comisaria en una rueda de prensa.

El ataque comenzó en un edificio situado en uno de los extremos del puente, conocido como Fishmongers' Hall, detalló Dick, que advirtió de que continúan las pesquisas para tratar de determinar las motivaciones del terrorista y si hay otras personas involucradas en la acción.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.