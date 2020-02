Aumentan a 213 las muertes en China por epidemia de coronavirus

El número de víctimas fatales por la epidemia de neumonía viral denominada coronavirus en China se elevó a 213 personas, con unos 10.000 casos confirmados, anunciaron las autoridades locales.

De acuerdo con el último balance, en la jornada del jueves 30 de enero de 2020 murieron 42 personas en la provincia de Hubei, en el centro del país, donde se registraron 1.200 nuevos casos en una jornada en que la OMS declaró una emergencia internacional por el nuevo coronavirus.

Este nuevo balance sugiere que el registro diario de decesos continúa creciendo de forma marcada, a pesar de las medidas de alcance sin precedentes que fueron adoptadas en toda la región de Hubei hace una semana.

El jueves, funcionarios habían reportado un total diario de 37 víctimas fatales en Hubei, y una persona muerta en otra región del país.

Emergencia Internacional

La OMS decidió el jueves revisar una decisión previa de minimizar el impacto global de la epidemia, y en una nueva reunión declaró la emergencia internacional. "Todos debemos actuar juntos para limitar la propagación. Solo podremos contener esto actuando juntos", dijo el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

No obstante, el funcionario dejó claro que la entidad no aprueba la prohibición de viajes. "La OMS no recomienda y de hecho se opone a cualquier restricción" de viajes o comercio, añadió el jefe de la OMS. China ha tomado medidas extraordinarias para detener la propagación del virus, incluida la cuarentena efectiva de más de 50 millones de personas en Wuhan y la provincia circundante de Hubei.

Se cree que el patógeno surgió en un mercado que vendía animales salvajes y se propagó durante la temporada de vacaciones del Año Nuevo chino en la que cientos de millones de chinos viajan dentro del país o al extranjero. Al menos 15 países han reportado infecciones, incluido el primer caso en India. (I)