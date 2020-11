Mueren siete personas en un atentado suicida cerca del aeropuerto de la capital de Somalia

Al menos siete personas han muerto este viernes en un atentado suicida perpetrado en un restaurante situado cerca del aeropuerto de la capital de Somalia, Mogadiscio, según han informado fuentes médicas del país africano.



El terrorista suicida se ha inmolado en un restaurante situado en la carretera del aeropuerto, sin que por el momento haya reclamación de la autoría ni esté claro cuál era el objetivo del ataque, tal y como ha recogido el portal somalí de noticias Goobjoob News.



Un superviviente del atentado citado por el portal de noticias Garowe Online indicó que el terrorista hizo estallar sus explosivos justo en la puerta del establecimiento, conocido por la venta de dulces y helados.



El ataque ha sido ejecutado horas después de que el secretario de Defensa en funciones de Estados Unidos, Christopher Miller, haya realizado una breve e inédita visita sorpresa a Somalia, al término de una gira por cuatro países que también ha incluido paradas en Yibuti, Bahréin y Qatar.



Miller ha estado apenas unas pocas horas en Mogadiscio y ha aprovechado para reunirse con las tropas de Estados Unidos, según la cadena estadounidense CNN. El Pentágono ha alegado que Miller quería tener un gesto con los militares con motivo de Acción de Gracias, si bien la visita llega en pleno debate sobre el futuro del despliegue de militares estadounidenses en el país.



Estados Unidos dispone actualmente de unos 700 militares en Somalia, en el marco de una campaña para combatir el terrorismo que tiene como principal objetivo formar a las fuerzas somalíes. El país sufre los estragos causados por Al Shabaab, una organización afín a Al Qaeda y que pese a haber perdido terreno en estos últimos años sigue cometiendo ataques de forma recurrente.



La Administración de Donald Trump ha perpetrado bombardeos contra objetivos tanto de Al Shabaab como de la filial local de Estado Islámico, pero el presidente incluye Somalia dentro de su revisión de operaciones en el extranjero. El Inspector General del Pentágono, sin embargo, avisó el miércoles de que las fuerzas locales no pueden aún valerse por sí mismas.



En dicho informe, se plantea que "la amenaza terrorista en el este de África no se ha reducido", entre otras razones porque Al Shabaab sigue gozando de "libertad de movimiento" -principalmente en la zona sur de Somalia- y ha demostrado su capacidad para atacar tanto dentro como fuera del país, también contra "intereses de Estados Unidos".



En este sentido, el comandante del Mando África de Estados Unidos (AFRICOM), Stephen Townsend, afirmó en un documento publicado a mediados de febrero por el Pentágono que, de todos los grupos extremistas armados del continente, "Al Shabaab es el más peligroso para los intereses estadounidenses en la actualidad".



De hecho, un oficial de la división paramilitar de la CIA murió en una operación llevada a cabo durante los últimos días contra Al Shabaab en Somalia, según fuentes oficiales citadas por el diario The New York Times, en medio del incremento de los ataques del grupo yihadista en el país africano. (I)