Ministro japonés se alimentó con ‘pescado radiactivo’

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, publicó un video en el que come productos de su mar. Lo hizo para tranquilizar a los ciudadanos tras el vertido de más de un millón de toneladas de líquido radiactivo depurado.

En el video, Kishida asegura que el pescado está delicioso e insiste en que los ciudadanos no deben temer al consumo de los productos locales porque el nivel de radiación es mucho menor al legal permitido.

Kishida comió sashimi de lubina y pulpo, capturados en la prefectura de Fukushima y acompañado de arroz cosechado también en esas tierras. Con él estuvieron los ministros de Finanzas, Infancia y Economía, Comercio e Industria.

La decisión del gobierno japonés fue una de las más polémicas de los últimos años, al punto de ganarse una fuerte oposición de la población, los pescadores y las organizaciones ecologistas.

De paso, ya tiene sanciones internacionales, por ejemplo, China suspendió todas las importaciones desde Japón.

Let’s support the Sanriku & Joban regions through food! These regions, consisting of Iwate, Miyagi, Fukushima and Ibaraki prefectures, offer wonderful marine products.



