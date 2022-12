Ministerio de Defensa de Ucrania compara la invasión rusa con la película Duro de Matar

El Ministerio de Defensa de Ucrania se volvió tendencia en redes sociales por su curioso posteo en Navidad, pero que hace referencia a la invasión rusa comparándola con la película Duro de Matar.

Este filme es protagonizado por Bruce Willis y hace alusión a terroristas alemanes. Pero, con el Carol of the Bells del compositor ucraniano Mykola Leontovych y la interpretación de Frank Sinatra de Let it Snow, el video corta escenas de la película.

Willis es un detective de Nueva York, John McClane, mientras intenta salvar a los rehenes de un toma de posesión terrorista alemana dirigida por Hans Gruber (Alan Rickman +), con un texto que describe la trama.

En el video editado por el Ministerio, se describe: “Esta Navidad, Ucrania celebra la historia festiva de cómo la operación militar especial de un terrorista arrogante fue frustrada por un desvalido rudimentario”.

“Era el plan perfecto sin dejar nada al azar, hasta que todo salió mal. La guerra que nunca quisiste es la que no puedes permitirte perder. Esta Navidad, la antigua historia de David y Goliat nos llega de cerca”, se agrega,

Parte de las imágenes resaltan escenas de la película para hacer referencia al conflicto ucraniano-ruso, incluida la alteración de la camiseta de un terrorista muerto que dice "Ahora tengo una ametralladora Ho-Ho-Ho" para reemplazar "ametralladora" con "HIMARS", refiriéndose al Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad que se utiliza en los esfuerzos de guerra.

Otra edición pone la cita de Rickman de la película "Leí sobre ellos en la revista Time", con la portada de la edición de la Persona del año de Volodymyr Zelensky.

Mientras que en la publicación del tuit, el Ministerio indica: “Un desvalido que gana contra los malos. Este es el tipo de historia que todos disfrutamos. Dedicado a todos los intransigentes en primera línea. ¡Ucrania ganará!”. El tuit terminó con “¡Yippe Ki-Yay…!”, haciendo referencia a la frase más famosa de Willis en la película.

An underdog who wins against the bad guys. This is the kind of story we all enjoy.

Dedicated to all the die hards on the front line.

Ukraine will win!

Yippee Ki-Yay…! pic.twitter.com/JaZzqlOZA7