Militar transgénero recibió una fuerte paliza en Ucrania

Una militar transgénero, que sirve a las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue víctima de una agresión que, según medios internacionales, fue motivada por la transfobia.

La víctima, identificada como Helen, llegó hasta Lvov, oeste ucraniano, para asistir al funeral de su madre y pasar un tiempo en su pueblo. En una de las noches libres que le quedaban, Helen estaba en un parque público hablando por videollamada con su novio, cuando un desconocido se le acercó y empezó a hablarle de forma agresiva.

Cuando Helen le pidió que se apartara, el agresor le lanzó un insulto homofóbico y le propinó un puñetazo. La militar perdió el balance y fue golpeada un par de veces más.

