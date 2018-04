Mercedes Peñas, primera dama de Costa Rica, se naturaliza

La primera dama de Costa Rica, la española Mercedes Peñas, anunció que ha sido naturalizada costarricense tras aprobar las trámites respectivos que debe pasar cualquier persona que aspira a esa condición.

"He recibido una nota del Tribunal Supremo de Elecciones que me notifica que soy costarricense por naturalización. Llevo 27 años viviendo en este país y siempre me he sentido tica de corazón, pero ahora ya tengo el papel que lo acredita", declaró Peñas en un vídeo colgado en las redes sociales.

En el vídeo, Peñas, quien aparece junto al presidente Luis Guillermo Solís, dice sentirse muy contenta y que espera seguir viviendo en Costa Rica por muchos años.

El TSE me ha notificado mi ciudadanía por naturalización.



Hace años que Costa Rica es mi hogar y que mi corazón le pertenece a la familia que he hecho en esta tierra, pero ahora que es oficial me siento muy honrada de que un país tan maravilloso me abriera las puertas. pic.twitter.com/mKExfhK6JI — Mercedes Peñas (@mercedespdcr) 5 de abril de 2018

El presidente Solís dio a su pareja un beso en el vídeo, le expresó su amor y afirmó compartir con ella "la alegría por recibir la notificación de que es costarricense por naturalización".

En marzo de 2017 la primera dama hizo exámenes del Ministerio de Educación Pública como requisito para obtener la nacionalidad, los cuales aprobó con notas de 95 en estudios sociales y 88 en español.

Peñas es graduada de la Universidad Complutense de Madrid donde estudió Ciencias Políticas, y se desplazó al país centroamericano en 1991 para estudiar un máster en la Universidad para la Paz (UPAZ).

Conoció a Solís cuando era su profesor en la UPAZ, años después coincidieron en varias ocasiones y con el paso del tiempo fueron consolidando su relación.

Antes de comenzar el Gobierno, Peñas fue la directora de la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica y del Caribe (Demuca).

Durante el Gobierno de Solís, que culminará el próximo 8 de mayo, Peñas tuvo como principal iniciativa un programa llamado Tejiendo Desarrollo, mediante el cual se beneficiaron mujeres y comunidades rurales en diversas áreas. (I)