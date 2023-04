Medios internacionales dicen que Cristiano "no está feliz" en su relación

Medios portugueses sostienen que Cristiano Ronaldo, la estrella del fútbol mundial, está pasando por una crisis personal que afecta incluso a su relación con Georgina Rodríguez, según el programa de la televisión lusa Noite das Estrelas.

“Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia”, dijo Quintino Aries en la cadena local CMTV.

Por su parte, Daniel Nascimento, quien también forma parte del panel de comentaristas, se atrevió a ser más preciso y dijo abiertamente que Cristiano “no está feliz”.

“Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, dijo Daniel.

Pero en contrapeso a lo dicho por los periodistas del espectáculo, una amiga de Cristiano identificada como Filipa Castro, dijo que la pareja sigue muy bien, que no tienen problemas y que todo lo dicho sobre ellos es un chisme. “Son una pareja que tiene amor para dar y regalar”, dijo la mujer.

Cristiano reaccionó de una manera inapropiada luego de que su equipo cayera en un partido por la Liga de Arabia, cuando la afición rival empezó a corear el nombre de Msssi y el portugués puso sus manos en la entrepierna, lo que causó críticas y rumores sobre su estado emocional.