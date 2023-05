Mamá de Cristiano Ronaldo habla sobre los rumores de separación de su hijo y Georgina Rodríguez

Los rumores de crisis entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no dejan de rondar en el mundo del espectáculo. Al respecto, sus protagonistas han preferido no hablar con la prensa, pero quien sí lo hizo fue la mamá del futbolista para asegurar que las bases de la pareja son bastante sólidas.

Durante la apertura de una tienda en Madeira, María Dolores dos Santos Aveiro dijo a la prensa local que “todo es mentira. Todas las parejas discuten, pero lo que se ha escrito es mentira”.

La excursión a Medio Oriente no terminó siendo lo que realmente esperaba el ex jugador del Manchester United y desde Portugal aseguraron que habría tenido impacto negativo en su relación con la argentina. Sin embargo, los últimos indicios de los protagonistas revelan que no existió dicha crisis.

Para desmentirlo, la modelo publicó en su cuenta de Instagram una historia con la leyenda: “El celoso inventa un rumor, el cotilla lo difunde y el idiota se lo cree”. Mientras, el futbolista subió una foto de ambos disfrutando junto a su hijo en una piscina.