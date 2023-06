Así se enteró Shakira de la infidelidad de Gerard Piqué

A pesar que todos pensaban que la novela de la separación de Shakira y Gerard Piqué se había terminado, se equivocaron. En una reciente entrevista dada por la barranquillera a la revista People confesó cómo se enteró de la traición que sufrió.

Mientras la intérprete de “Acróstico” hablaba de la salud de su padre, reveló un dato que sus seguidores no pasaron por alto: "Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto (…) Mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado".

Mientras Shak pasaba por uno de los momentos más difíciles de su vida, por la salud de su papá, los rumores de una supuesta traición crecía y, al parecer, la noticia le llegó “sin anestesia” y gracias a un par de comunicadoras españolas conocidas como ‘Las Mamarazzis’. Ellas contaron los hechos en sus programas digitales.

Finalmente, Shakira indicó que tuvo dos grandes motivos que la empujaron para su retorno a la música a pesar de lo que estaba viviendo en su vida personal: sus hijos Milan y Sasha. "Me inyectan de una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías", enfatizó la barranquillera.