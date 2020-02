Médicos de Hong Kong exigen el cierre de la frontera con China

Trabajadores sanitarios de Hong Kong comenzaron este lunes 3 de enero del 2020 una huelga para intentar forzar al Gobierno local a que cierre la frontera con China continental y prevenga el aumento de casos de coronavirus, que ha dejado al menos 361 muertos en el país asiático.

De acuerdo con una representante del personal sanitario, 2.400 de los 18.000 miembros se han unido a la huelga. La protesta protagonizada por médicos y enfermeras durará hasta el viernes. Aparte del cierre de la frontera, los participantes piden más unidades de aislamiento, más mascarillas para la población y suficiente protección para el personal hospitalario.

Hasta ahora, en Hong Kong se han confirmado 15 casos de personas infectadas con el coronavirus, 13 de los cuales habrían llegado a territorio hongkonés desde China continental.

Advierten que huelga podría intensificarse

Los convocantes de la huelga, la Alianza de Empleados de la Autoridad Hospitalaria, han dado como fecha límite las 18:00 horas locales de este lunes para que el Gobierno atienda sus peticiones.

El presidente del sindicato, Yu Wai-Ming, aseguró esta mañana que, en caso contrario, la huelga pasará a una segunda fase este martes, en la que participarán 6.000 trabajadores del sector, lo que representa un 10 por ciento del total de los sanitarios de la ciudad.

#NOW: Members frm Hospital Authority Employees Alliance (HAEA) are outside HA headquarters atm, chanting “Shutdown on all borders; Cut all sources”. HKT 1800 is the deadline for govt to respond, they said. credits to @maksphotograph5 #WuhanCoronavirusOutbreak #WuFlu pic.twitter.com/vu9YruuxnE