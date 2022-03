Mariúpol rechaza el ultimátum ruso y se mantendrá en combate

Ante el ultimátum ruso de la rendición Mariúpol hasta el lunes 21 de marzo de 2022, la viceprimera ministra de Ucrania aseguró que no aceptarán la advertencia. El conflicto entre ambos países cumplió ya su vigésimo sexto día.

La amenaza fue denegada y la viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, enfatizó que “no puede haber dudas sobre el rechazo a la rendición […] Ya hemos informado a la parte rusa sobre esto”.

El pasado domingo 20 de marzo, el general ruso, Mikhail Mizintzev, extendió una propuesta al gobierno ucraniano, en la que le instaba a deponer su ejército a cambio de garantizar la seguridad en los corredores humanitarios. De acuerdo a la planificación del Kremlin, dichos pasajes habrían sido habilitados a partir de las 10:00 del 21 de marzo.

Mariúpol es una ciudad portuaria ubicada al sureste de Ucrania. Alrededor de 4.128 personas han huido de esta locación y otras 400.000 están atrapadas en zona bélica, desde el estallido de la guerra.

Petrifying war crime in Mariupol. Russian air strike targeted a hospital and a maternity house. We could stop this barbarism by protecting our skies. For the sake of humanity, provide us with aircraft, now! Lives are being lost while this is being considered over and over again. pic.twitter.com/CkacLlF0ZQ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022

En días pasados, la ofensiva rusa bombardeó una escuela de arte que operaba como refugio de los civiles durante el conflicto. De momento, se estima que 400 personas se encontraban allí durante la explosión, incluyendo a mujeres, niños y personas de la tercera edad.

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2022

Un escenario similar sucedió en el Teatro Regional de Arte Dramático de Mariupol, donde 1.000 personas quedaron atrapadas en las ruinas, luego de una serie de bombardeos. A día de hoy, 130 ucranianos han sido rescatados, tras el incidente.

These are the ruins of the Drama Theater in Mariupol, where hundreds of civilians hid. Inhuman Russian war crime. I want to ask multinational companies still working with or in Russia: how can you keep doing business with them? How can you feed, serve, and pay those who did this? pic.twitter.com/TCt9EzhKtU — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 19, 2022

De acuerdo al alcalde de Mariúpol, Vadym Boichenko, más del 80% de las viviendas de la ciudad están afectados o destruidos y de estos, el 30% no podrán restaurarse. “No queda nada del centro de la ciudad. No hay un pequeño pedazo de tierra en la ciudad que no tenga señales de guerra”.