Marina Ovsyannikova, la periodista que protestó en un noticiero en Rusia

Un video que mostraba a una mujer con una pancarta contra la guerra en un noticiero ruso se volvió viral en redes sociales, el pasado lunes 15 de marzo de 2022. “No a la guerra, paren la guerra. No crean en la propaganda; les están mintiendo”, decía el cartel sostenido por Marina Ovsyannikova, periodista editora de Canal 1, durante el programa de noticias, Vremya.

During a #Russian propaganda live broadcast, a girl with an anti-war banner ran into the studio pic.twitter.com/UMmgSjGlLJ