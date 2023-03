Marcelo Corazza, exparticipante de Gran Hermano Argentina, fue detenido por la Policía

Marcelo Corazza, participante ganador de la primera edición del ‘reality show’ Gran Hermano, edición Argentina, fue detenido el lunes 20 de marzo en medio de una investigación por corrupción de menores, según medios locales.

La División de Trata de Personas de la Policía de Buenos Aires detuvo a Corazza, quien participó en el reality en 2001 y actualmente ejerce como productor.

Según reporta el portal de noticias RT, “el hombre de 50 años está acusado de integrar una banda dedicada a reclutar menores y mayores de edad, en estado de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a relaciones sexuales y a explotación sexual sin su consentimiento, ya fuese por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros", de acuerdo a la causa”.

