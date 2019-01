Maestros de Los Ángeles entran a tercer día de huelga

Maestros del distrito de Los Ángeles, en California (EE.UU.), entraron en su tercer día de huelga para reclamar mejores salarios, clases más pequeñas, entre otras demandas. Participan 30.000 docentes de educación primaria, media y secundaria.

Se trata del primer paro en tres décadas luego de casi dos años de esfuerzos fallidos en los que no pudieron alcanzar un nuevo contrato para los educadores del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés).

Medios locales reportan que además de demandar salarios más altos, los docentes de esa urbe de California buscan más dinero para consejeros, enfermeras y bibliotecarios, además de una reducción en las pruebas estandarizadas y promesas de clases más pequeñas, pues algunos profesores tienen salones con más de 40 estudiantes.

"MAKE YOUR LINES STRONG!" President Alex Caputo-Pearl reminded teachers of importance of keeping picket lines strong: "A strike day is a workday except your work is fighting for a good contract and educational justice. So everybody has to be there." #UTLAstrong #LAUSDstrike pic.twitter.com/zXyasJt1h2

Como el segundo distrito escolar más grande de la nación, el LAUSD atiende a más de 694 mil estudiantes en 1.322 escuelas, de las cuales solo 216 son autónomas o charter, con maestros no sindicalizados. De estas últimas un grupo se sumó el martes 15 de enero al paro.

Son cerca 1.000 educadores de la red de escuelas The Accelerated Schools (TAS), anunció Alex Caputo Pearl, presidente de este sindicato. "La Administración de Accelerated Schools ve a los profesores como desechables y no indispensables y vamos a cambiar esto".

Según información propia, la cadena TAS comprende cuatro escuelas de Los Ángeles: el Centro de Educación Temprana Keck, la Escuela elemental ACES, la Escuela TAS K-8 y la Preparatoria Wallis Annenberg.

Autoridades escolares estiman que alrededor de 500 mil estudiantes y 1.100 centros docentes se ven afectados por el paro laboral. Solo un tercio de ese número de alumnos ha asistido a clases esta semana, recoge el New York Times.

All elementary, middle and high schools are open. Our Early Education Centers are open only to special-needs students and our State Preschool sites are closed. A strike hotline is available from 5 am to 4 pm Monday - Friday at (213) 443-1300 to answer school related questions. pic.twitter.com/Hrz7S61V07