Luchador perdió sus dientes frontales en medio combate

Ulric Bokeme se enfrentó en un combate de Kickboxing ante Michael Boapeah, el pasado fin de semana, en Países Bajos y a poco tiempo de iniciar la pelea se registró un inusual momento.

Bokeme recibió un par de golpes y le comunicó al árbitro que algo estaba mal con su protector bucal. Según medios internacionales, el luchador se rompió los dientes frontales y luego de sacarse el protector, las piezas cayeron de la boca.

TKO - FRONT TEETH KNOCKED OUT ?



Michael Boapeah wins in unique fashion at #COLLISION5 pic.twitter.com/z5WVWFY3K8