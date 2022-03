Los soldados ucranianos resisten un feroz ataque de las tropas rusas este 26 de febrero

En una parte de guerra del Kremlin en Moscú, el Ministerio de Defensa informó que Rusia habría destruido 800 objetivos militares de infraestructura en posiciones del ejército ucraniano, pero sin reconocer bajas entre sus solados o muerte de civiles. El portavoz del Ministerio de Guerra ruso ha dicho que sus fuerzas avanzan sin parar en la región separatista del Dombask, al este del país.

En su tercer día de la invasión el presidente Putin y su vicepresidente han dado una declaración en la casa de gobierno en la capital rusa y responsabiliza a Ucrania a cuyo gobierno no reconoce como legítimo y luego de alentar a los militares de ese país a dar un golpe de estado, ahora ha dicho que culpa a las autoridades ucranias de que sus tanques sigan avanzando.

Incluso el vicepresidente Dimitry Meldeyev ha ido más lejos al afirmar que Rusia no les preocupa en absoluto las sanciones económicas, ni la suspensión de vuelos hacia su país desde Europa o el resto del mundo y que consideran restaurar la pena de muerte como represalia ante la expulsión de Rusia del Consejo de Europa.

La relación con los medios de comunicación independientes se tensa, luego de que ser amenazados por utilizar las palabras guerra e invasión, a lo que ellos llaman operación militar.

Ya en el terreno los soldados rusos encuentran dura resistencia de las tropas ucranianas en la segunda ciudad más poblada e importante Jarkov a pocos kilómetros de la frontera, donde se combate en zonas residenciales; muchos habitantes intentan escapar y algunos, lo que pueden o acceden, en sótanos escondidos mientras duran los combates.

Entre tanto el presidente Volodímir Zelenski publicó un video en Twitter desde el centro de la capital donde anima a sus compatriotas a resistir y ha afirmado que no se rendirá y mantendrá el gobierno, pese al ataque ruso a la ciudad. Dijo además que pronto llegarán armas de occidente en apoyo a su lucha con Rusia y que esto los anima más. Lo que sí ha reconocido es la muerte de unos 200 civiles y un número no determinado de sus soldados.