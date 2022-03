Leópolis rinde tributo a niños muertos en la invasión rusa

Al cumplirse 23 días de la incursión rusa en Ucrania, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contabiliza 726 civiles fallecidos, incluidos entre ellos 52 niños. No obstante, la fiscalía ucraniana sostiene que los menores muertos en el conflicto superan los 100.

Este 18 de marzo de 2022, en Leópolis, se rindió un tributo a esas vidas. Las calles que rodean Rynok Square en Leópolis, Ucrania, albergaron un total de 109 carriolas de bebé. Los leopolienses habían ordenado los coches en fila bajo una particularidad: todos estaban vacíos.

⚡️Strollers have been put in central Lviv on March 18, representing the number of children killed in Russia's war against Ukraine.



According to Prosecutor General’s Office, Russian forces have killed 109 children and injured more than 130 since Feb. 24.



? Asami Terajima pic.twitter.com/OGtrIsElHi