La OTAN no decretará zona de exclusión aérea en Ucrania

Ante la solicitud del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de declarar una zona de exclusión aérea en su país, la Organización de Tratados del Atlántico Norte (OTAN) decidió negarse.

Esta acción instaba a Estados Unidos y los demás países miembros de la OTAN a involucrarse directamente en el conflicto entre Ucrania y Rusia. En palabras del secretario general de la Organización, Jens Stoltenberg, el envío de aviones de parte de las naciones signatarias terminaría en “una guerra total en Europa”.

"Hemos dejado claro que no vamos a entrar en Ucrania, ni con tropas ni con aviones en el espacio aéreo”, enfatizó. Por otro lado, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken aclaró que, si bien no se involucrará a la OTAN en Ucrania, la Alianza está dispuesta a “defender cada centímetro de su territorio”.

“Esta es la guerra del presidente Putin. Ha elegido, planeado y liberado la guerra contra una nación pacífica. Llamamos al presidente Putin a detener esta guerra inmediatamente. Retire todas sus fuerzas de Ucrania sin ninguna condición e involúcrese en la diplomacia ahora”.

