La OTAN activa su defensa ante un posible ataque químico, biológico y nuclear ruso

Ante la preocupación de un posible uso de armas nucleares rusas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció que sus fuerzas en Europa activarán su defensa química, biológica y nuclear. Así lo aseguró el titular de la Organización, Jens Stoltenberg.

El funcionario señaló que los países signatarios se mantienen al pendiente de una posible ofensiva nuclear rusa. En ese sentido, están dispuestos a abastecer de equipos a Ucrania para defenderse de este tipo de amenazas.

“Nuestro principal comandante militar, el general (Tod D.) Wolters ha activado los elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear de la OTAN Esto incluye equipos de detección, equipamiento médico, adiestramiento contra la descontaminación y gestión de crisis”, sostuvo el representante.

Stoltenberg adelantó que, en caso que Rusia inicie ataques nucleares, la guerra “cambiará totalmente la naturaleza del conflicto”. En otras palabras, la OTAN teme que el conflicto escale a otros países de Europa o incluso, involucre a territorio de sus países miembros.

We face a new reality for our security due to #Russia’s illegal invasion of #Ukraine.



In response, #NATO has reinforced its defensive presence in the eastern part of the Alliance with more troops, planes & ships.#NATOSummit pic.twitter.com/sCvBp4E0Uz