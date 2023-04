La NASA presentó a los cuatro astronautas que reanudarán los viajes tripulados a la Luna

Después de cincuenta años, los viajes tripulados a la Luna se retomarán. La NASA (estadounidense) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA) anunciaron los nombres de los cuatro astronautas que viajarán alrededor del satélite a finales del 2024, en la misión Artemis II.

En un evento especial realizado este lunes, 3 de abril, en el Centro Espacial Johnson de Houston, Texas, en el sur de Estados Unidos, se conoció a los miembros de la tripulación. El comandante será Reid Wiseman, Victor Glover piloteará la nave, mientras que Jeremy Hansen y Christina Koch, de la CSA, participarán como especialistas.

They're going to the Moon! Introducing the #Artemis II astronauts:



Reid Wiseman (@astro_reid), Commander

Victor Glover (@AstroVicGlover), Pilot

Christina Koch (@Astro_Christina), Mission specialist

Jeremy Hanson (@Astro_Jeremy), Mission specialisthttps://t.co/Hy1110MOEi pic.twitter.com/SeETL5iURu